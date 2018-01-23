Сушинский вошел в Совет директоров "Авангарда"

Бывший нападающий "Авангарда" Максим Сушинский стал членом Совета директоров омской команды, сообщает клубная пресс-служба.

"Акционеры "Авангарда" пригласили Максима Сушинского в Совет директоров с целью повышения эффективности работы клуба. Он будет курировать все вопросы, касающиеся спортивной деятельности, а также находиться в постоянном контакте с менеджментом, тренерским штабом и командой. Максим был одним из самых выдающихся игроков "Авангарда" и в составе команды завоевал главные награды в ее истории, включая чемпионство в 2004 году. После завершения хоккейной карьеры он реализовал свой потенциал и в бизнесе, став, наверное, наиболее успешным предпринимателем среди российских хоккеистов. Профессионализм, хоккейный и управленческий опыт должны помочь Максиму внести свой вклад в развитие клуба", – заявил председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Дыбаль.

"Мы давно хотели пригласить Максима в той или иной форме принять участие в работе клуба. Но его глубокая погруженность в свой бизнес не позволяла это сделать. Сейчас он смог принять такое решение, и мы настроены на эффективную совместную работу по развитию "Авангарда". Максим, добро пожаловать в родной клуб!" – заявил президент "Авангарда" Владимир Шалаев.

Напомним, что Сушинский выступал за "Авангард" с 1996 по 2005 год. Он провел 412 матчей, забросил 171 шайбу и сделал 238 передач.