Сушинский - о реакции игроков "Авангарда" на переезд в Балашиху: "Никто не хочет играть на выезде"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский рассказал о том, как восприняли игроки клуба новость о переезде в Балашиху.

- Как хоккеисты восприняли новость?

- Никто не хочет играть на выезде. Но восприняли как чисто рабочий момент. Так произошло, форс-мажор. Мы стараемся сделать так, чтобы они не отвлекались на это. Занимались своим непосредственно делом, играли в хоккей.

- На "Арене-Омск" уже довольно давно работают эксперты. Появилась ли какая-то ясность?

- В конце августа мы дадим заключение.

- Этот год уже точно можно вычеркивать?

- Я такого не говорил. Давайте не будем вычеркивать. Возможно все. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы вернуться в Омск. Мы не хотим играть на выезде. Хотим играть дома. Очень хотим вернуться домой.

- Мутко собирался "хлопотать", чтобы вы в Сочи переехали.

- Я с ним не общался на эту тему. Сочи мы рассматривали, сразу об этом подумали, но там на свой клуб народ не ходит. А если еще и второй привезти… Это было бы странно. И логистически для всех в КХЛ это было бы еще хуже. (Игорь ЕРОНКО)