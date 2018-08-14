Сушинский и Хартли - о переезде "Авангарда" из Омска

Домашним стадионом "Авангарда" в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха", но это не помешает омской команде показывать свою игру, считают президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли.

- Это было тяжелое известие для всех, - заявил Сушинский в видеообращении "Авангарда". - Переезжать в другой город и играть на чужбине очень тяжело. Профессионалы часто должны приспосабливаться. Где бы мы не играли, мы всегда будем биться за честь Омска.

- Для нас неожиданно, что мы должны покинуть арену, - добавил Хартли в обращении команды к болельщикам. - Но несмотря на это, мы покажем нашим фанатам игру, полную страсти. Мы "Авангард" и это навсегда.

Первый домашний матч омский клуб проведет 10 сентября против "Нефтехимика".