23:00 12 октября | Хоккей — КХЛ

Суперсерия СКА. 20 побед, 92 гола

Суперсерия СКА. Фото "СЭ"
Суперсерия СКА. Фото "СЭ"
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В среду в Санкт-Петербурге прервалась рекордная 20-матчевая победная серия СКА – питерский клуб уступил ХК "Сочи" в овертайме со счетом 2:3. Приводим главные факты о достижении команды Олега Знарка.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Леня-космос

Сомительное достижение. Скупают всех подряд каждый год, неинтересно чемпионат стало смотреть. Кхл деградирует.

00:10

Sage

Достижение ??? Да это позор всего хоккея... на всю Европу, Мир ! А потом будете писать про то что в СА 60 русских юниоров... Правильно, что едут ибо это дно где одним все можно, а другим при прочих не равных ещё и нельзя !!! Только на вашей совести и призвании освещать это честно в интересах развития спорта, а не тех кто "побеждает" за счёт других.

23:58 12 октября

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23:48 12 октября