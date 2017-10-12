Суперсерия СКА. 20 побед, 92 гола

Борьба за корону не завершена. Сергей Зубов спас честь КХЛ
Леня-космос
Сомительное достижение. Скупают всех подряд каждый год, неинтересно чемпионат стало смотреть. Кхл деградирует.
00:10
Sage
Достижение ??? Да это позор всего хоккея... на всю Европу, Мир ! А потом будете писать про то что в СА 60 русских юниоров... Правильно, что едут ибо это дно где одним все можно, а другим при прочих не равных ещё и нельзя !!! Только на вашей совести и призвании освещать это честно в интересах развития спорта, а не тех кто "побеждает" за счёт других.
23:58 12 октября
Tribunal Z
Сочи подписал себе приговор
23:48 12 октября
Леня-космос
Сомительное достижение. Скупают всех подряд каждый год, неинтересно чемпионат стало смотреть. Кхл деградирует.
00:10
Sage
Достижение ??? Да это позор всего хоккея... на всю Европу, Мир ! А потом будете писать про то что в СА 60 русских юниоров... Правильно, что едут ибо это дно где одним все можно, а другим при прочих не равных ещё и нельзя !!! Только на вашей совести и призвании освещать это честно в интересах развития спорта, а не тех кто "побеждает" за счёт других.
23:58 12 октября
Tribunal Z
Сочи подписал себе приговор
23:48 12 октября