Суперсерия "Автомобилиста" продолжается. 11 побед подряд!

Победа над "Северсталью" (4:0) стала для "Автомобилиста" 11-й подряд. Уральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – из Екатеринбурга сумели увезти "Слован" и "Локомотив".
Победная серия "Автомобилиста"
|Дата
|Соперник
|Счет
|02.09.
|Динамо Р (д)
|4:2
|04.09.
|ЦСКА (д)
|3:1
|06.09.
|Слован (д)
|3:2 (ОТ)
|09.09.
|Адмирал (д)
|2:1
|11.09.
|Сибирь (г)
|4:1
|13.09.
|Трактор (г)
|4:1
|17.09.
|Спартак (г)
|4:2
|19.09.
|ХК Сочи (г)
|5:1
|21.09.
|Йокерит (г)
|3:0
|25.09.
|Локомотив (д)
|5:4 (ОТ)
Более продолжительную серию побед на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2014 году питерские армейцы выиграли 12 матчей, а в 2016-м – 20.
Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
Победы (ОТ)
|
Шайбы
|
СКА
|
2017/18
|
Олег Знарок
|
20 (3)
|
57-19
|
СКА
|
2014/15
|
Вячеслав Быков
|
12 (0)
|
58-24
|
Автомобилист
|
2018/19
|
Андрей Мартемьянов
|
11 (2)
|
41-15
|
СКА
|
2013/14
|
Юкка Ялонен
|
7 (0)
|
33-10
Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд.
Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"
|
Сезон
|
Тренер
|
Победы (ОТ)
|
Шайбы
|
2018/19
|
Андрей Мартемьянов
|
11 (2)
|
41-15
|
2013/14
|
Анатолий Еемелин
|
7 (2)
|
26-15
|
2015/16
|
Андрей Разин
|
6 (4)
|
19-10
|
2015/16
|
Андрей Разин
|
5 (0)
|
19-9
|
2013/14
|
Анатолий Емелин
|
5 (0)
|
15-3