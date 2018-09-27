Суперсерия "Автомобилиста" продолжается. 11 побед подряд!

Победа над "Северсталью" (4:0) стала для "Автомобилиста" 11-й подряд. Уральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – из Екатеринбурга сумели увезти "Слован" и "Локомотив".

Победная серия "Автомобилиста"

Дата Соперник Счет 02.09. Динамо Р (д) 4:2 04.09. ЦСКА (д) 3:1 06.09. Слован (д) 3:2 (ОТ) 09.09. Адмирал (д) 2:1 11.09. Сибирь (г) 4:1 13.09. Трактор (г) 4:1 17.09. Спартак (г) 4:2 19.09. ХК Сочи (г) 5:1 21.09. Йокерит (г) 3:0 25.09. Локомотив (д) 5:4 (ОТ)

Более продолжительную серию побед на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2014 году питерские армейцы выиграли 12 матчей, а в 2016-м – 20.

Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона

Клуб Сезон Тренер Победы (ОТ) Шайбы СКА 2017/18 Олег Знарок 20 (3) 57-19 СКА 2014/15 Вячеслав Быков 12 (0) 58-24 Автомобилист 2018/19 Андрей Мартемьянов 11 (2) 41-15 СКА 2013/14 Юкка Ялонен 7 (0) 33-10

Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд.

Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"