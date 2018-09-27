20:04 | Хоккей — КХЛ

Суперсерия "Автомобилиста" продолжается. 11 побед подряд!

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Победа над "Северсталью" (4:0) стала для "Автомобилиста" 11-й подряд. Уральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – из Екатеринбурга сумели увезти "Слован" и "Локомотив".

Победная серия "Автомобилиста"

Дата Соперник Счет
02.09. Динамо Р (д) 4:2
04.09. ЦСКА (д) 3:1
06.09. Слован (д) 3:2 (ОТ)
09.09. Адмирал (д) 2:1
11.09. Сибирь (г) 4:1
13.09. Трактор (г) 4:1
17.09. Спартак (г) 4:2
19.09. ХК Сочи (г)  5:1
21.09. Йокерит (г) 3:0
25.09. Локомотив (д) 5:4 (ОТ)

Более продолжительную серию побед на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2014 году питерские армейцы выиграли 12 матчей, а в 2016-м – 20.

Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона

Клуб

Сезон

Тренер

Победы (ОТ)

Шайбы

СКА

2017/18

Олег Знарок

20 (3)

57-19

СКА

2014/15

Вячеслав Быков

12 (0)

58-24

Автомобилист

2018/19

Андрей Мартемьянов

11 (2)

41-15

СКА

2013/14

Юкка Ялонен

7 (0)

33-10

Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд.

Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"

Сезон

Тренер

Победы (ОТ)

Шайбы

2018/19

Андрей Мартемьянов

11 (2)

41-15

2013/14

Анатолий Еемелин

7 (2)

26-15

2015/16

Андрей Разин

6 (4)

19-10

2015/16

Андрей Разин

5 (0)

19-9

2013/14

Анатолий Емелин

5 (0)

15-3
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