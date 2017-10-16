Сундстрем вернется в состав "Авангарда" в начале декабря

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев сообщил, что нападающий Юхан Сундстрем сможет выйти на лед в начале декабря. Ранее стало известно, что 25-летний игрок был помещен в список травмированных до конца апреля из-за врожденного заболевания.

– Сундстрем выйдет в первых числах декабря и будет играть, – приводит ТАСС слова Шалаева. – Замену ему мы не ищем.

Сундстрем перешел в "Авангард" в межсезонье и в текущем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ три матча, в которых отметился голевой передачей. Последний раз он выходил на лед в августе.