Сумманен напал на прохожего в Хельсинки. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как бывший главный тренер "Авангарда" Раймо Сумманен напал на прохожего. Инцидент произошел в центре Хельсинки. 55-летний специалист нанес человеку около 10 ударов после того, как тот оказался на земле. Ранее сообщалось, что это случилось около одного из ночных клубов. Пострадавший позвал полицию, однако Сумманен покинул место происшествия до ее появления.

Напомним, финский тренер не раз попадал в скандальные истории. В сезоне-2014/15 в одном из матчей КХЛ он предложил главному тренеру "Динамо" Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен назвал главного тренера "Кокколы" Антти Кархулу педофилом.

Напомним, что в 2012 году Сумманен выводил "Авангард" в финал плей-офф КХЛ, но в семи матчах проиграл "Динамо".

Самый безумный тренер в мире. Сумманен избил прохожего, кто на очереди?