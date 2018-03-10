Судья Киселев - об атаке Коваленко: "Когда повсюду нагнетается истерия вокруг судейства, об уважении не может быть и речи"

Арбитр матча "Газпром экспорт" – "Тигры" Владислав Киселев, которого ударил бывший игрок, нападающий и руководитель Профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко, высказал предположение о природе такого поступка знаменитого в прошлом игрока.

– Игра была тяжелая. Мне обидно не только за себя, но и за мою профессию, – отметил Киселев. Вы по спортивной прессе легко можете понять, какое сейчас идет давление на арбитров. Оно везде. И в КХЛ и в детских спортивных школах. Я со всей ответственностью могу заявить, что пока игроки, начиная от детей (и их родителей, а также тренеров, которые матерятся на детей и на судей) и заканчивая профессионалами, не научаться уважать судей, нам будет тяжело развивать хоккей. В Канаде, например, намного более жесткий регламент. Там за такие проступки очень на долго дисквалифицируют игроков. Потому что все стороны в нашем хоккее должны действовать сообща и всегда находить общий язык даже в непростых ситуациях. А когда нагнетается истерия по любому поводу, как это происходит сейчас во время плей-офф чемпионата КХЛ, то ни о каком уважении не может быть и речи. Получается, что любой может взять, оскорбить, ударить судью, нанести ему травму, если такое позволяет себе заслуженный ветеран, олимпийский чемпион и глава Профсоюза игроков КХЛ. Он должен подавать пример своей порядочностью, а не действовать подобным образом. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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