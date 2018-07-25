"Судьи-юбиляры" получили именные перстни

Арбитры, проведшие более 500 матчей в высших дивизионах чемпионатов страны по хоккею получили памятные перстни, сообщает пресс-служба КХЛ.

Первым этой награды был удостоен линейный арбитр Сергей Шелянин, а теперь обладателей перстней стало десять. Этого результата достигли еще девять человек – главные арбитры Константин Оленин, Алексей Раводин, Эдуард Одиньш, Сергей Кулаков, Алексей Белов, Сергей Гусев, Виктор Гашилов, а также линейные Дмитрий Сивов и Константин Горденко.

Перстни получат еще линейные арбитры Виктор Томилов, Петр Алоншин и Роман Шиханов, которые также достигли отметки в 500 матчей в высших дивизионах чемпионата России по хоккею.

11-й сезон КХЛ стартует 1 сентября.