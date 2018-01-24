Судьи ошибочно не засчитали шайбу Капризова в матче с "Ак Барсом"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сказал, что судьи допустили ошибку в матче регулярного чемпионата лиги между "Ак Барсом" и ЦСКА, который состоялся 23 января, - они не засчитали шайбу форварда армейцев Кирилла Капризова. Эпизод произошел при счете 5:4 в пользу казанцев, в итоге хозяева льда одержали победу со счетом 6:4.

- Главные арбитры запросили консультацию видеогол-комнаты на основе правила 330 "Руководства по судейству" на предмет: игра по шайбе высоко поднятой клюшкой непосредственно перед взятием ворот, - приводит официальный сайт лиги слова Анисимова. - Если бы шайба напрямую зашла в ворота после игры Сергея Шумакова (правило 492), то гол был бы отменен, так как удар по шайбе был выше перекладины. Судьи смотрели, где клюшка коснулась шайбы, но она была на уровне плеча игрока, что видно на видео, поэтому остановки игры быть не должно, так как этот эпизод не привел к заброшенной шайбе. КХЛ в лице главного арбитра признает неправильно интерпретированную арбитрами ситуацию. Гол отменен не верно.

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