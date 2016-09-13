Судьи КХЛ будут работать в траурных повязках в память о чешском арбитре

Судьи КХЛ выйдут на матчи чемпионата 13 сентября в траурных повязках в знак солидарности и в память о погибшем чешском коллеге, информирует официальный сайт лиги. Напомним, 10 сентября скончался 24-летний чешский арбитр Павел Лаинка, получивший травму головы после попадания шайбы во время работы на матче юношеских команд 25 августа.

– Линейный судья Павел Лаинка обслуживал матчи первой лиги чемпионата Чехии и считался одним из перспективных арбитров в своей стране. КХЛ выражает соболезнования родным и близким погибшего, а также всей хоккейной общественности Чешской Республики, – говорится в сообщении лиги.