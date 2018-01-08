Судьи дважды не засчитали гол в ворота "Спартака" при счете 3:2 в пользу красно-белых

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – "Нефтехимик" (3:2) арбитры дважды не засчитали шайбу в ворота хозяев. На 39-й минуте нападающий нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин вылез из угла на пятачок ворот Никиты Беспалова, а Булат Шафигуллин поразил цель. Судья в поле Алексей Васильев засчитал гол, однако видеогол судья определил игру в площади ворот у Бикмуллина – с его стороны при взятии ворот была помеха вратарю.

На 54-й минуте был отменен гол Бикмуллина. По запросу тренеров "Спартака" лайнсмены встречи Павел Бадыль и Дмитрий Голяк отправились смотреть видео на предмет положения "вне игры". Изучив момент, линейные судьи постановили, что во время входа в зону Богдана Якимова, после которого был забит гол, Бикмуллин находился в положении "вне игры". (Марат САФИН)