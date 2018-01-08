19:40 8 января | Хоккей — КХЛ

Судьи дважды не засчитали гол в ворота "Спартака" при счете 3:2 в пользу красно-белых

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак""Нефтехимик" (3:2) арбитры дважды не засчитали шайбу в ворота хозяев. На 39-й минуте нападающий нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин вылез из угла на пятачок ворот Никиты Беспалова, а Булат Шафигуллин поразил цель. Судья в поле Алексей Васильев засчитал гол, однако видеогол судья определил игру в площади ворот у Бикмуллина – с его стороны при взятии ворот была помеха вратарю.

На 54-й минуте был отменен гол Бикмуллина. По запросу тренеров "Спартака" лайнсмены встречи Павел Бадыль и Дмитрий Голяк отправились смотреть видео на предмет положения "вне игры". Изучив момент, линейные судьи постановили, что во время входа в зону Богдана Якимова, после которого был забит гол, Бикмуллин находился в положении "вне игры". (Марат САФИН)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Гарик Виндавский

100% ПЕРВЫЙ ГОЛ БЫЛ ЧИСТЫМ! Трижды смотрел повтор и ни на секунду не засомневался в взятии ворот. Насчёт второго гола тут непонятно. Судью надо отстранять за такое!

21:23 8 января

spetrov

Второй вне игры - да.

20:21 8 января

spetrov

Первый надо было засчитывать.

20:20 8 января