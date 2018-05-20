Суд взыскал с "Амура" почти 132 миллиона рублей

Арбитражный суд Хабаровского края взыскал с "Амура" 131,796 миллиона рублей в пользу "Дальневосточной генерирующей компании", сообщает RNS. Иск был подан в декабре 2017 года по делу о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа.

– Взыскать с некоммерческого партнерства "Хоккейный клуб "Амур" в пользу акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" основной долг в сумме 94 572 000 рублей, проценты за пользование займом в сумме 37 223 938 рублей 46 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 200 000 рублей, – говорится в определении суда.