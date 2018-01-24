Суд признал АНО "ОХК "Динамо" банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом АНО "ОХК "Динамо". Дело было инициировано индивидуальным предпринимателем Алексеем Сорокиным.

– Признать заявление ИП Сорокина Алексея Викторовича о признании несостоятельным (банкротом) Автономной некоммерческой организации "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" обоснованным, – цитирует ТАСС определение со ссылкой на арбитражный суд Москвы. – Ввести в отношении Автономной некоммерческой организации "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" процедуру наблюдения. Признать обоснованным требование ИП Сорокина Алексея Викторовича и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 1,05 миллиона рублей – задолженность.

Рассмотрение дела по существу состоится 20 июня 2018 года. Напомним, что с лета 2017 года приостановлена выплата зарплат хоккеистам клуба. Многие игроки на данный момент уже приобрели статус свободных агентов.