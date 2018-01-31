Суд перенес заседание о признании "Адмирала" банкротом на 3 апреля

Арбитражный суд Приморского края отложил на 3 апреля судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании "Адмирала" банкротом, говорится в определении суда на сайте "Электронное правосудие".

Напомним, что в середине декабря новым президентом владивостокского клуба стал генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Заирбек Юсупов. На тот момент долги клуба составляли порядка 450 миллионов рублей, также "Адмирал" имеет задолженность по услугам перед медицинскими центрами, авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки. 23 января арбитраж должен был рассмотреть исковые заявления к клубу ряда кредиторов.

Ранее, заседание арбитражного суда по иску кредиторов к "Адмиралу", намеченное на 23 января, было перенесено на 1 марта из-за ходатайства клуба. Как сообщалось, у "дальневосточников" появилась возможность погашения долгов.