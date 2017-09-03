Строительство новой арены "Автомобилиста" начнется в 2018 году

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о подготовке Екатеринбурга к чемпионату мира 2018 года. Также он рассказал о планах строительства хоккейной арены для клуба "Автомобилист".

– ﻿До старта ЧМ-2018 по футболу в центре Екатеринбурга будет демонтирована недостроенная телебашня и будут проведены работы по подготовке стройплощадки для строительства новой арены хоккейного клуба "Автомобилист", – сказал Рапопорт. – Окончательного проектного решения пока нет, ориентировочная вместимость арены должна быть порядка 12 500 зрительских мест. (Алексей МАКСИМОВ)