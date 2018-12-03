Стрижка Зарипова налысо все ближе: на матч "Ак Барс" - "Северсталь" осталось чуть больше 1700 билетов

Именитый форвард "Ак Барса" Данис Зарипов обещал постричься налысо в том случае, если болельщики до отказа заполнят трибуны "Татнефть-арены" на матче с "Северсталью".

На данный момент на игру продано 7174 билета. Вместимость стадиона составляет 8900 мест. В продаже на игру, которая начнется сегодня в 19:00 по московскому времени, осталось чуть больше 1700 билетов.

Сейчас "Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции с 53-мя набранными очками в 35 встречах. Команда Зинэтулы Билялетдинова не проигрывает уже семь матчей подряд. "Северсталь" же делит последнюю строчку Запада с минским "Динамо", недавно ее возглавил Андрей Разин.