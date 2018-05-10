Странски подписал новый контакт с "Северасталью"

Форвард Матей Странски и "Северсталь" перезаключили действующий контракт на новых условиях, информирует клубная пресс-служба. Соглашение с 24-летним чешским нападающим рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон стал для Странски первым в КХЛ. В составе "Северстали" он провел 46 матчей, набрав 13 (9+4) баллов за результативность.
Матей Странски и ХК "Северсталь" перезаключили действующий контракт чешского нападающего на новых условиях. Соглашение рассчитано на один сезон.– HC Severstal (@severstalclub) 10 мая 2018 г.
Прошедший сезон для Матея стал первым в КХЛ. В составе "Северстали" он провёл 46 матчей, набрав 13 (9+4) баллов за результативность. pic.twitter.com/DiLhhmrqhi
Материалы других СМИ