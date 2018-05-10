Странски подписал новый контакт с "Северасталью"

Форвард Матей Странски и "Северсталь" перезаключили действующий контракт на новых условиях, информирует клубная пресс-служба. Соглашение с 24-летним чешским нападающим рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон стал для Странски первым в КХЛ. В составе "Северстали" он провел 46 матчей, набрав 13 (9+4) баллов за результативность.