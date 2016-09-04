Стив Мозес: "Не думаю, что уеду в НХЛ, пока мне столько платят в КХЛ"

Нападающий СКА Стив Мозес отметил, что хотел бы вернуться в НХЛ. Однако, по его словам, это вряд ли произойдет.

– У нас невероятный состав. Я наблюдал за игрой Дацюка и Ковальчука еще в детстве, - цитирует Мозеса The Boston Globe. - Я очень уважаю их. Когда играешь с такими легендами, все по-другому. Я слушаю их и делаю то, что они говорят.

Что касается моей поездки в НХЛ, то многое зависит от правильного момента. Мы с Панариным были лучшими снайперами в сезоне-2014/15. На следующий год он стал лучшим новичком НХЛ, а я не сыграл за "Нэшвилл" ни одной игры. Наверное, для меня это было не подходящее время.

Я бы хотел еще раз поиграть в НХЛ. Однако мне уже 27. В таком возрасте хочется зарабатывать хорошие деньги. Чем старше становишься, тем это становится важнее по сравнению с мечтой играть в НХЛ. Поэтому не думаю, что уйду, пока мне столько платят в КХЛ. Хотя, с другой стороны, хотел бы доказать себе и другим, что я способен заиграть и в НХЛ.