Стиллман вошел в тренерский штаб "Сочи"

Тренер Фредрик Стиллман пополнил тренерский штаб "Сочи", сообщает клубная пресс-служба. Условия сделки и срок контракта со специалистом не уточняются.

Напомним, что ранее 51-летний швед возглавлял "Адмирал". В 2015 году он вошел в тренерский штаб "моряков", а в октябре 2017-го возглавил команду после ухода в отставку Александра Андриевского, но в конце декабря его контракт с дальневосточниками был расторгнут по обоюдному согласию сторон.