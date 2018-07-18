Степан Санников: "В "Сибири" будто в стену уперся"

Нападающий "Локомотива" Степан Санников рассказал о причинах ухода из "Сибири" и ожиданиях от переезда в Ярославль. 27-летний форвард сыграл в КХЛ все 10 сезонов, причем все – в одном клубе.​

– Постараюсь объяснить. Я провел в "Сибири" почти десять лет, мы выигрывали медали, из этого клуба я попал в сборную и принял участие в чемпионате мира, – цитирует Санникова официальный сайт КХЛ. – Но последние год-два мне показалось, что я остановился в развитии, как будто в стену уперся. Мне нужно было сменить обстановку, а тут появился вариант с "Локомотивом". Я знаю Дмитрия Квартальнова, работал с ним. И мне кажется, что там в моей карьере что-то изменится.

– При этом в "Сибири" ждут вас. Вы можете не доработать трехлетний контракт и вернуться?

– Хотелось бы отработать весь срок контракта.

– Насколько значимым был финансовый мотив перехода?

– Это был один из факторов, но не самый главный, Я играл за сборную страны, но в последние годы меня не приглашают в национальную команду. Очень хочется это изменить.

– В Ярославле квартиру купите?

– Нет. Жить буду на базе, а она там такая качественная, что и нет смысла искать другое жильё. Семья прилетит не сразу. Мне надо хоть немного привыкнуть, адаптироваться.

– Дмитрия Квартальнова обвиняют в том, что его команды играют довольно примитивно.

– Не стал бы так говорить. Но мне по душе этот силовой, быстрый хоккей. Я чувствую себя там довольно уверенно.

– У некоторых форвардов смены по 10 секунд.

– Ничего-ничего, привыкнем. Помню как-то я провел смену длиной 2 минуты 15 секунд. Это было против московского "Динамо". В той же смене Макс Шалунов был на льду почти три минуты. Игра вообще у нас не складывалась. Было ощущение, что соперник летит, а мы стоим.