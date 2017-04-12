Степан Санников: "В финале КХЛ больше симпатизирую "Магнитке"

Нападающий "Сибири" и капитан олимпийской сборной России Степан Санников заявил, что поддерживает магнитогорский "Металлург" в финале Кубка Гагарина. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится третья встреча между СКА и "Магниткой", на данный момент счет в серии 1-1.

– В финале КХЛ больше симпатизирую "Магнитке", – цитирует "Р-Спорт" Санникова. – Я же сам с Востока, поэтому хочу, чтобы "Магнитка", восточная команда, победила. Назначение Павла Зубова на пост тренера? Такие слухи были, что могут Зубова назначить. Раз назначили – будем работать. Что могу сказать про него? Был тренером защитников у нас, все.