Степан Санников покинул "Сибирь"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский сообщил, что нападающий Степан Санников по собственному желанию покинет команду. Он также добавил, что в клубе не будет Александра Бергстрема, Рока Тичара и Патрика Закриссона.

– Степан Санников покидает "Сибирь", это его желание. Меня мало интересует, куда он уходит. Для меня важно, что его не будет в "Сибири", – приводит пресс-служба клуба слова Фастовского. – Не будет в "Сибири" Бергстрема, Тичара и Закриссона. В раздумьях по поводу Энеруда и Энлунда, мал процент по ним, но не буду зарекаться. По Салаку решение не принято, он ждет от нас предложения, а мы работаем...

Напомним, 27-летний Санников всю карьеру провел в новосибирском клубе. В прошедшем сезоне он сыграл в 50 матчах в КХЛ и набрал 26 (10+16) очков.