Степан Санников: "Если СКА и ЦСКА предложат контракт, подумаю"

Экс-форвард "Сибири" Степан Санников рассказал о причинах ухода из клуба и планах на будущее. 27-летний игрок сборной России всю карьеру провел в новосибирской команде.

– С руководством клуба приняли совместное решение расстаться, – заявил Санников.

– Нужно было сменить обстановку?

– В принципе, да. Нужно было что-то поменять, чтобы сделать рывок вперед.

– Какие факторы для вас главные при поиске нового клуба?

– Рассматриваю все – и игровые, и где тренер меня видит, и какая роль будет в команде, и какой коллектив, и какие задачи ставит.

– В СКА и ЦСКА готовы сорваться?

– Не знаю, если предложат, подумаю (улыбается).

– Сколько у вас сейчас предложений?

– Да много было. Сейчас какие-то клубы уже отступили, поэтому решаем из нескольких. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Степан Санников покинул "Сибирь"