Степан Санников: "ЧМ-2016 дал уверенность в себе, но стабильности не хватает"

Капитан "Сибири" и сборной России на Шведских играх Степан Санников отметил, что обрел уверенность в себе после чемпионата мира 2016 года, но его игре пока не хватает стабильности.

Санников в регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 набрал 27 (13+14) очков в 56 матчах за "Сибирь". Он в составе сборной России стал бронзовым призером домашнего чемпионата мира 2016 года.

- Итоги (сезона) подводить правильно будет уже после завершения чемпионата, но в целом в этом сезоне я стал чувствовать себя на льду намного увереннее, тот же чемпионат мира в этом плане помог, - цитирует "Р-Спорт" Санникова. - Но все равно пока мне стабильности не хватает, волнообразно как-то сезон идет.