Стефан Да Коста: "С ЦСКА пока не разговаривал по новому контракту"

Французский нападающий ЦСКА Стефан Да Коста не знает, останется ли он в московском клубе. По словам форварда, он не исключает варианта с возвращением в НХЛ.

Контракт Да Коста с ЦСКА истекает 30 апреля. 27-летний форвард провел в ЦСКА последние три сезона, набрав в 133 матчах КХЛ 124 (61+63) очка. С 2011 по 2014 год Да Коста играл в системе "Оттавы".

- Пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне, в данный момент сконцентрирован на сборной, - цитирует "Р-Спорт" Да Коста. - Уже после буду принимать решение, рассматривать все варианты. Безусловно, возвращение в Северную Америку будет одной из опций, посмотрим. С ЦСКА пока не разговаривал по новому контракту. Заинтересован ли я сам в том, чтобы остаться? Я заинтересован во многих вещах.