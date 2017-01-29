Стефан Да Коста: "Плей-офф уже близко, и такие победы придают уверенности"

Нападающий ЦСКА Стефан Да Коста после победы над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что результат придаст уверенности игрокам. По его словам, ему нравится новый формат овертаймов.

– Поделитесь впечатлениями об игре.

– Мы провели хороший матч. Первый период получился медленным, а затем мы увеличили темп, и игра стала лучше. Плей-офф уже близко, и такие победы придают уверенности. Сегодня мы были хорошей командой, и я надеюсь, что мы продолжим в том же духе.

– Как вам формат игры в дополнительное время "три на три"?

– Мне нравится играть в таком формате, потому что при нем на площадке больше свободного пространства. При такой игре ты должен дорожить шайбой.

– Помнили о том, что вы с этим соперником встречались в прошлогоднем финале?

– Сегодня играли две серьезные команды. Мы помнили, что ЦСКА проиграл "Магнитке" в прошлогоднем финале, и теперь мы должны были доказать, что являемся хорошей командой.

– Важно ли для вас занять первую строчку турнирной таблицы по итогам регулярного чемпионата?

– Конечно, потому что при этом мы начнем плей-офф дома, и у нас будет дополнительная домашняя игра. Мы должны побеждать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)