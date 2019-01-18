Стефан Да Коста: "Надеюсь, "Автомобилист" сыграет с ЦСКА в плей-офф"

Форвард "Автомобилиста" Стефан Да Коста выразил надежду, что его команда сыграет с ЦСКА в плей-офф КХЛ. Накануне московские армейцы одержали победу в матче регулярного чемпионата со счетом 3:0.

В сентябре 2018 года в Екатеринбурге "Автомобилист" обыграл ЦСКА со счетом 3:1. В плей-офф команды могут встретиться только в финале. Да Коста играл за ЦСКА с 2014 по 2017 год.

- Счет матчей стал 1:1, и теперь, надеюсь, мы встретимся с ЦСКА в плей-офф. На самом деле, конечно, так далеко мы не смотрим. Нам нужно хорошо закончить регулярный чемпионат, отладить игру, а там уже посмотрим, что и как будет. ЦСКА здорово играл в защите, это не обсуждается, но, возможно, где-то и у нас не было достаточно агрессии, - цитируют форварда "РИА Новости". - У ЦСКА отличная команда, у них классные защитники, они очень терпеливы, здорово контролируют шайбу, принимают правильные решения. В игре ЦСКА видна система, это действительно системная команда. Так что против них всегда сложно играть.

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