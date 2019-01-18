Стефан Да Коста: "Матч звезд КХЛ-2020 может пройти во Франции, это было бы здорово"

Французский нападающий "Автомобилиста" Стефан Да Коста обрадовался тому, что следующий Матч звезд КХЛ может пройти в Париже.

- На Матче звезд рассчитываю расслабиться и повеселиться, мне сейчас нужно перезагрузить батарейки, - сказал Да Коста "Р-Спорт". - Так что эта поездка в Казань должна помочь мне в плане психологии. Рассчитываю забить парочку голов в воскресенье и в хорошем настроении вернуться к работе в "Автомобилисте". Говорят, что следующий Матч звезд может пройти во Франции, и это было бы просто здорово для хоккея в нашей стране. Посмотрим, какое будет решение, случится ли это, но мне бы очень этого хотелось, я был бы рад. Сейчас в Казань приедет президент Французской хоккейной федерации Люк Тардиф и люди из "Берси", где может пройти Матч звезд. Всех деталей не знаю, все-таки это не моя проблема, но видимо, они будут общаться с КХЛ именно на эту тему.