Старый логотип "Адмирала" могут арестовать за долг перед Пенсионным фондом в 26 миллионов рублей

В "Адмирал" поступило требование от судебных приставов предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка владивостокского хоккейного клуба, информирует newsvl.ru. После этого логотип команды – якорь может быть арестован, а затем выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Как изложено в требовании, судебные приставы были вынуждены наложить обеспечительные меры в связи с неуплатой страховых взносов в Пенсионный фонд. Долг по состоянию на ноябрь 2016 года превысил 26 миллионов рублей. Помимо сведений о логотипе, приставы запросили информацию о продаже билетов и абонементов, а также о контрактах игроков. Всего в производстве судебных приставов сейчас находится более десятка дел в отношении "Адмирала" на общую сумму более 82 миллионов рублей.

Напомним, в середине июля "Адмирал" представил вариант новой хоккейной формы с изображением штурвала, которая должна заменить привычную – с якорем.

Отметим, в соответствии с регламентом КХЛ, клуб обязан был предоставить в лигу информацию о новом логотипе не позднее 15 мая. По всей видимости, КХЛ пошла навстречу "Адмиралу" и разрешила поменять фирменный знак позднее.