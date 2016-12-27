Старченко вернется в строй в конце января

Нападающий "Барыса" Роман Старченко вернется в строй во второй половине следующего месяца, сообщает пресс-служа клуба. Ранее появилась информация, что 30-летний хоккеист помещен в список травмированных до октября 2017 года, однако она не соответствует действительности. Последний раз на лед игрок выходил 21 декабря в игре с "Адмиралом". В текущем сезоне Старченко принял участие в 41 матче и набрал 20 (11+9) очков.