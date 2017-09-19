Станислав Гареев: "У "Северстали" был один шанс, и она его реализовала"

Защитник "Салавата Юлаева" Станислав Гареев после поражения от "Северстали"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2) посетовал на то, что у соперника был всего один момент, который и привел к голу. Также он отметил, что недооценки соперника не было.

– Не забили свои голы, не реализовали моменты, которые у нас были, а они забили, - цитирует пресс-служба клуба Гареева. - У них был один шанс, и они его реализовали.

– Уже во втором матче у нашей команды многое не получается в большинстве. В чем причины?

– Будем работать над этим. Может быть, стоит играть где-то попроще, через броски. Сейчас у нас будет два дня, думаю, тренеры нам объяснят, как надо играть.

– Недооценки соперника не было?

– Нет, я бы так не сказал. Мы вышли настроенными так же, как и на предыдущие игры. Просто может быть, когда ты не забиваешь какие-то моменты, ты начинаешь нервничать, а надо сыграть похладнокровнее, проще.

– Закончилась домашняя серия, впереди у команды четырехматчевый выезд. Насколько команда готова к нему?

– Сейчас отдохнем, потом поговорим с тренерами ещё раз перед поездкой. Думаю, все будет хорошо. Силы у нас есть, будем биться со всеми командами.