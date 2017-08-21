Станислав Гареев: "При своих болельщиках "Салавату Юлаеву" проигрывать нельзя"

Защитник "Салавата Юлаева" Станислав Гареев отметил, что у его команды нет преимущества в домашнем старте сезона, так как игрокам предстоит провести еще десять игр кряду на выезде. Уфимский клуб стартует в сезоне 22 августа домашним матчем с "Адмиралом"​.

– Плодотворно поработали, все шло по плану, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Гареева. – Думаю, команда готова к первому матчу. С "Адмиралом" играли и до этого. Там сейчас много новых игроков, возможно, кто-то не играл на Кубке и вообще другая команда выйдет. Комфортный старт? Естественно, надо побеждать, брать очки, тем более, что при своих болельщиках проигрывать нельзя. Очень повезло, что дома начинаем, может, легче вкатимся. Но потом так же десять игр на выезде, никакого преимущества особо нет.