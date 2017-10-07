Станислав Галимов: "В матче с ЦСКА я немного перегорел"

Вратарь "Торпедо" Станислав Галимов отметил, что в каких-то матчах команда недоработала, в связи с чем потерпела ряд поражений. По его словам, он хотел выиграть в игре против ЦСКА, за который он выступал в период с 2014 по 2015 год.

– "Торпедо" очень хорошо провело сентябрь, но не слишком удачно начало октябрь. Почему серия побед сменилась двумя поражениями?

– Сложно сказать. Возможно, мы где-то немного недоработали, в некоторых моментах действовали не так, как этого требовала ситуация. С "Йокеритом" мы смотрелись неплохо (2:4), но не получилось грамотно сыграть в меньшинстве. Нужно работать, исправлять ошибки, времени для этого предостаточно. О каком-то спаде говорить не приходится, есть мелкие недоработки.

– После матча с ЦСКА на пресс-конференции Петерис Скудра был недоволен действиями команды. На ваш взгляд, в чем вы не доработали?

– Возможно, мы немного перегорели.

- Для вас этот матч был особенным? Все же играли против бывшей команды.

– Конечно, не скрою, хотелось выиграть, провести хороший матч. Не получилось. Но не стоит из-за этого сильно расстраиваться. Нужно все проанализировать и идти дальше.

– Вы пропустили на 26-й секунде в матче с ЦСКА. Волнение сказалось?

– Когда я говорил о том, что команда перегорела, себя я тоже имел в виду. Мы все вместе перегорели. Не стоит нас разделять.