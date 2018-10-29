Станислав Галимов: "О набранных очках узнаю от ребят"

Голкипер "Торпедо" Станислав Галимов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:1), в котором он отразил 30 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей.
- Голевая передача? Если честно, узнаю об этом от ребят, так что сказать, что это было специально - трудно, - сказал Галимов. - Просто так получается, но я не против.
Как сказал один тренер: "К таким матчам надо готовиться и ждать". Ребята настроились и сыграли по заданию сегодня. Каждый выполнял свою задачу, начиная от нападающего и заканчивая вратарем. Соперник хорошо катался, было много моментов. Такие игры вдвойне приятно выигрывать.
У нас три победы из четырех матчей выездной серии. В принципе - неплохо.
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http://www.hctorpedo.ru/15046-s-galimov-o-nabrannyh-ochkah-uznaju-ot-rebjat.html