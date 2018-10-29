Станислав Галимов: "О набранных очках узнаю от ребят"

Голкипер "Торпедо" Станислав Галимов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:1), в котором он отразил 30 бросков по своим воротам и отметился голевой передачей.

- Голевая передача? Если честно, узнаю об этом от ребят, так что сказать, что это было специально - трудно, - сказал Галимов. - Просто так получается, но я не против.

Как сказал один тренер: "К таким матчам надо готовиться и ждать". Ребята настроились и сыграли по заданию сегодня. Каждый выполнял свою задачу, начиная от нападающего и заканчивая вратарем. Соперник хорошо катался, было много моментов. Такие игры вдвойне приятно выигрывать.

У нас три победы из четырех матчей выездной серии. В принципе - неплохо.