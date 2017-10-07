Станислав Галимов: "Нельзя сказать, что я рыдал после ухода из "Ак Барса"

Вратарь "Торпедо" Станислав Галимов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что он покинул "Ак Барс" без особых проблем. По его словам, он конфликтных ситуаций у него с бывшим клубом не возникало.

– Летом вы перешли из "Ак Барса" в "Торпедо". Тяжело далось такое решение? Все же казанский клуб для вас далеко не чужой.

– Не сказать, что я рыдал. (Смеется.) Я считаю, что должен был двигаться дальше. "Торпедо" – очень хороший вариант для меня.

– "Ак Барс" понял ваше решение?

– В Казани все друг друга поняли, и они меня, и я их. Мы разошлись вполне нормально, никаких конфликтов и обид не было.

– Неужели в "Ак Барсе" было невозможно бороться за место в основном составе? Многие эксперты, в том числе Петерис Скудра, считают вас одним из лучших вратарей страны.

– Сложный вопрос. Конечно, в каждой команде можно побороться за место в основном составе. Но мы посчитали, что переход будет лучшим решением для меня.