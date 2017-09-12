Станислав Галимов: "Моего мнения не спрашивали, когда меня продавали из "Атланта" в ЦСКА"

Голкипер "Торпедо" Станислав Галимов в интервью официальному сайту клуба заявил, что во всех клубах выступал в режиме жесткой конкуренции. Также хоккеист отметил, что в основном он становится инициатором своего обмена.

– Станислав, в своей карьере вы не первый раз меняете команду. Испытываете при этом какой-то дискомфорт?

– По большому счету, смена места работы особой проблемы для меня не составляет, – сказал Галимов. – Возможно, потому, что приходил я в хорошие команды, будь то "Ак Барс", "Атлант" или ЦСКА, а теперь вот – "Торпедо". Когда в клубе условия на уровне, плюс в коллективе здоровая обстановка, это помогает быстрее адаптироваться на новом месте, если говорить о спортивной составляющей. А в бытовом плане мне помогает семья: родные и близкие создают все условия, чтобы я чувствовал себя комфортно.

– Сменить команду – обычно ваше решение, или в разных случаях бывает по-разному?

– Вспоминаю один момент, когда из "Атланта" меня продали в ЦСКА, и моего мнения тогда особо никто не спрашивал. А вот остальные переходы осуществлялись с моего согласия, более того, чаще всего именно я был их инициатором. Допустим, в сезоне-2015/16, у нас в ЦСКА было три вратаря – я, Илья Сорокин и швед Виктор Фаст, мы играли в лучшем случае по очереди. Несмотря на то, что у меня была хорошая статистика и неплохие матчи, игрового времени давали мало. У тренера было свое мнение, он сделал ставку на другого вратаря. Как мне потом сказали, им показалось, что Фаст играет надежнее. Я понимал, что придется больше сидеть в запасе, и по ходу сезона попросил обмен.

– Некоторые считают, что вы играете увереннее, когда нет жесткой конкуренции со стороны другого вратаря в команде. Так ли это на самом деле?

– Мне интересно, а кто так считает? Сколько ни играю, у меня всегда была конкуренция – в каждом сезоне, в каждом клубе. А те, кто говорит подобное, пусть сначала уточнят, когда и где у меня не было жесткой конкуренции, тогда и обсудим более предметно. Не знаю такого тренера, которому бы не хотелось иметь в составе сильную вратарскую бригаду. При этом тренеру всегда придется делать выбор в пользу одного из вратарей – значит, второй, просиживая на лавке, будет недоволен. Когда в одной команде тебе не дают играть, почему надо оставаться там, если другая команда хочет видеть тебя, может быть, основным вратарем? Почему туда не перейти?