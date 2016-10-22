Станислав Галимов: "Думаю, что потихоньку вкатываюсь"

Вратарь "Ак Барса" Станислав Галимов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) отметил, что полностью готов к конкуренции за место в стартовом составе. По его словам, он чувствует себя лучше.
– Сегодня игра была нелегкая. Мало было бросков по воротам. Ребята хорошо сыграли в защите, в нападении забили три гола. Нужно отдать им должное, – цитирует Галимова официальный сайт "Ак Барса".
– Вы вошли в игровой тонус?
– Я думаю, что потихоньку вкатываюсь. Чувствую себя лучше.
– У "Ак Барса" была серия матчей через день. Чувствуется усталость уже?
– Конечно, через день тяжеловато играли, но команда старается восстанавливаться, отдыхать. Все выдерживают нагрузки.
– Как оцените гол Секстона?
– Главное выиграли и все. Гол разберем с тренером.
– Конкуренция с Гариповым у вас чувствуется?
– Конкуренция конечно есть. Эмиль хорошо играет, и я стараюсь подтягиваться. У нас здоровая конкуренция. Все нормально. Готов бороться.