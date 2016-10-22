Станислав Галимов: "Думаю, что потихоньку вкатываюсь"

Вратарь "Ак Барса" Станислав Галимов после победы над "Нефтехимиком" (3:1) отметил, что полностью готов к конкуренции за место в стартовом составе. По его словам, он чувствует себя лучше.

– Сегодня игра была нелегкая. Мало было бросков по воротам. Ребята хорошо сыграли в защите, в нападении забили три гола. Нужно отдать им должное, – цитирует Галимова официальный сайт "Ак Барса".

– Вы вошли в игровой тонус?

– Я думаю, что потихоньку вкатываюсь. Чувствую себя лучше.

– У "Ак Барса" была серия матчей через день. Чувствуется усталость уже?

– Конечно, через день тяжеловато играли, но команда старается восстанавливаться, отдыхать. Все выдерживают нагрузки.

– Как оцените гол Секстона?

– Главное выиграли и все. Гол разберем с тренером.

– Конкуренция с Гариповым у вас чувствуется?

– Конкуренция конечно есть. Эмиль хорошо играет, и я стараюсь подтягиваться. У нас здоровая конкуренция. Все нормально. Готов бороться.