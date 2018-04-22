Станислав Галиев: "Завтра в Казани надо делать выходной"

Форвард "Ак Барса" Станислав Галиев после победы в Кубке Гагарина над ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) отметил, что секрет казанцев заключается в командной игре. По его словам, все матчи были очень тяжелые.

– Я вернулся – значит так должно было быть. Я знал, что эта команда ставит только высокие цели, – отметил Галиев. – Спасибо, что дали сыграть мне тут. Спасибо, что верили в меня до последнего. Спасибо болельщикам. Думаю, что надо завтра в Казани делать выходной.

Все матчи финала были тяжелые. Это была очень командная и волевая игра. Все бились, ложились, пластались – от этого и результат. (Артур ЕНИКЕЕВ)