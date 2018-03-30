Станислав Галиев: "У "Ак Барса" впереди еще семь матчей до главной победы"

Форвард "Ак Барса" Станислав Галиев после победы в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ над "Трактором" (2:1, 1-0) отметил, что в третьем периоде казанцы проявили характер.

– Начали не очень хорошо. Была пауза. Все-таки это выбило нас из игрового ритма. Пропустили, но в третьем периоде проявили характер, – сказал Галиев.

– Вы очень эмоционально отпраздновали гол. С чем это связано?

– Было много моментов, мы ни как не могли забить. После того как сравняли счет, стало легче.

– Что сказал Билялетдинов в последнем перерыве?

– Что не надо бежать и никого спасать.

– Вы лучший бомбардир команды в плей-офф. Ожидали?

– Не думаю об этом. У нас впереди еще семь матчей до главной победы. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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