Станислав Галиев: "Поздравил Овечкина с утра, скинул ему смс"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев в интервью клубной пресс-службе рассказал, что поздравил бывшего одноклубника Александра Овечкина с 600-м голом в НХЛ. Также хоккеист отметил, что не обращает внимания на свою результативную серию в первом раунде плей-офф против "Амура".

– Вы набрали 4 очка в серии с "Амуром". Как оцените свою игру?

– Думаю, сыграл нормально. Самое главное, что команда прошла дальше. Сейчас индивидуальные очки не имеют значения.

– С кем по ходу сезона было сложнее – с "Металлургом" или "Авангардом"?

– Две хорошие команды. "Авангарду" два матча проиграли, а у "Магнитки" обе выиграли. Но я не думаю, что эти игры будут похожи.

– Поздравили Овечкина с 600-й шайбой в НХЛ?

– Скинул смс, поздравил его сегодня с утра. Он – большой мастер, сейчас мало таких игроков с такой статистикой. Дай Бог ему здоровья и успехов.

– Как будете поздравлять главного тренера с днем рождения?

– Думаю, ребята уже что-нибудь придумали (улыбается).