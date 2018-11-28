Станислав Галиев: Подарок Зарипову? Мы ждали подарка от него

Форвард "Ак Барса" Станислав Галиев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:1) рассказал о микроклимате в команде.

– Сейчас мы на подъеме, – говорит Галиев. – У нас больше уверенности от матча к матчу. Будем радовать болельщиков.

– Без Ландера и Постмы у команды все идет очень легко. Совпадение?

– Секач, Азеведо и Зарипов сыгрались. Ландера все равно не хватает. Сегодня соперник надломился после быстрого гола. Мы не стали баловаться. Играли даже в третьем периоде.

– Зарипов установил новый рекорд!

– Нам всем посчастливилось находиться с ним в раздевалке. Это большой опыт. Это наша легенда!

– Какой-то подарок приготовили для Даниса?

– Если честно, то нет. Думали, что он нам приготовит подарок. Надеюсь, что после "Локомотива" у нас будет семь побед подряд. (Артур Еникеев)

Напомним, что сегодня Зарипов провел рекордный 1164-й матч на льду.