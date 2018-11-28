Станислав Галиев: Подарок Зарипову? Мы ждали подарка от него

Форвард "Ак Барса" Станислав Галиев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:1) рассказал о микроклимате в команде.
– Сейчас мы на подъеме, – говорит Галиев. – У нас больше уверенности от матча к матчу. Будем радовать болельщиков.
– Без Ландера и Постмы у команды все идет очень легко. Совпадение?
– Секач, Азеведо и Зарипов сыгрались. Ландера все равно не хватает. Сегодня соперник надломился после быстрого гола. Мы не стали баловаться. Играли даже в третьем периоде.
– Зарипов установил новый рекорд!
– Нам всем посчастливилось находиться с ним в раздевалке. Это большой опыт. Это наша легенда!
– Какой-то подарок приготовили для Даниса?
– Если честно, то нет. Думали, что он нам приготовит подарок. Надеюсь, что после "Локомотива" у нас будет семь побед подряд. (Артур Еникеев)
Напомним, что сегодня Зарипов провел рекордный 1164-й матч на льду.