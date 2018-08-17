Станислав Галиев: "Площадка уменьшилась на 1,5-2 метра. Это несущественное изменение"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги поражения в контрольной игре с "Нефтехимиком" (2:3 ОТ). По его словам, изменения в размере площадки несущественные.

– Как оцените игру на уменьшенной площадке?

– Я бы не сказал, что изменения существенные. Площадка уменьшилась на полтора-два метра. Привыкаешь быстро, а в игре этого даже не замечаешь. Мы все профессионалы и не должны обращать на это внимание.

Для меня, наверное, привычнее канадская, потому что я провёл там много времени. Люблю бросать по воротам, остроты больше. Но я здесь отыграл сезон, и к европейской площадке тоже привык. Удобно и там, и там.

– Пока не хватает везения в завершении.

– Самое главное, что создаем моменты. Сейчас это самое важное.