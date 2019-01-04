Станислав Галиев: "Очень старался забросить шайбу, спасибо Зарипову за такой пас"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ признался, что очень старался забить и верил в окончание своей безголевой серии. В матче с уфимцами Галиев открыл счет в первом периоде. 26-летний спортсмен не забивал с 13 ноября 2018 года.

– Тяжело было в головах играть второй день подряд, мы думали, что будет тяжело. Но вышли на раскатку, пробежались быстренько, и все стало нормально. Знали, что принципиальный соперник, будет непростая игра. Сегодня вышли, все настроились, отыграли дисциплинированно, все выкладывались. Спасибо нашим болельщикам за такую поддержку, – приводит слова Галиева официальный сайт "Ак Барса".

– Сегодня забили гол. Насколько это добавит положительных эмоций в дальнейшем?

– Очень старался забросить, многое не получалось. Но тут спасибо Данису Зарипову за такой пас, грех было не попасть.

– "Ак Барс" побеждает в третьем "Зеленом дерби" сезона. Это "Салават Юлаев" так сдал или просто стечение обстоятельств?

– Это, наверное, не ко мне уже вопрос. Мы играем в свой хоккей, стараемся на 100 процентов придерживаться нашей тактики и выкладываемся в каждой игре как в последней.

– Вы не забивали с октября. О чем думали все эти два месяца?

– Ничего не думал, просто надо было перейти этот момент. Я оставался позитивным, знал, что когда-то это прекратится. Как говорится, хороший игрок должен доказывать, что никакого сглаза нет, только в себе надо разбираться.

– У вас и в АХЛ, и в КХЛ получается так, что вы разгоняетесь и начинаете забивать ближе к плей-офф. Как-то особенно себя готовите?

– Да нет, но дай бог, чтобы к плей-офф так и было.

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