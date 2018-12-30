Станислав Галиев: "Обязаны побеждать перед своими болельщиками"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев прокомментировал победу над "Нефтехимиком"​ (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 26-летний российский хоккеист подчеркнул, что игра получилась непростой, но команда была обязана побеждать при родных трибунах.

– Тяжелая игра, у нас было три поражения подряд, неудачный выезд для нас. Мы были обязаны сегодня выигрывать перед своими болельщиками в родном городе, чтобы у всех было хорошее настроение перед Новым годом. Справились с установкой, было тяжело. Знали, что соперник будет заряжен с новым тренером, у них череда неудач. Было непросто в первые два периода, но смогли забить гол и выстоять в концовке.

– Как настроение перед праздниками после сложных матчей?

– Хорошее, рабочее. Сейчас будет пару дней отдыха, и будем планово готовиться к следующим играм.

– Наверное, уже сами понимаете, что журналисты спросят о безголевой серии. Сами нашли ответ на вопрос, почему не удается забить?

– Как видите, еще ищу. Надо просто работать. Надеюсь, в 2019 году будет все нормально.

– Чего бы вы пожелали себе на Новый год?

– Поднять второй Кубок над головой, – приводит слова Галиева официальный сайт "Ак Барса".

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