Станислав Галиев: "Хочется закончить чемпионат победой над "Салаватом"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев после победы над "Торпедо" (5:2) в интервью "Бизнес Online" отметил, что подвел команду ненужными удалениями. Также хоккеист заявил, что казанцы надеются завершить регулярку победой над "Салаватом Юлаевым".

– Не сказал бы, что мы сильно волновались, все ребята соскучились по игре. Было много эмоций в раздевалке перед началом матча. Нам повезло, что мы играли дома при наших трибунах. Нам помогло это.

– С чем связаны две быстрые шайбы "Торпедо"?

– У нас были удаления – я подвел команду. Нужно будет посмотреть эти моменты. Может, потеряли немного уверенность после пропущенных голов, но потом поговорили в раздевалке и прибавили.

– С кем хочется сыграть в плей-офф?

– Абсолютно без разницы.

– Вы уже выиграли Восток, матч с "Салаватом" будет важным?

– Конечно. Хочется закончить чемпионат победой и выйти в плей-офф с хорошим настроением.