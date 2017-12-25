Станислав Галиев: "Финал СКА - "Ак Барс"? Все в наших силах"

Нападающий "Ак Барса" Станислав Галиев после поражения от "Авангарда" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ сказал, что для него индивидуальная статистика не так важна, как результаты команды. Форвард в игре против омичей оформил первый дубль в сезоне.

– Обидно, что проиграли в третьем периоде. Играли хорошо, выстояли "3 на 5", думали, что переломим матч. Скорее всего, повлиял перерыв. Настраивались на третий период, но не получилось. Может где-то не повезло, давили в концовке, пытались сравнять при игре "5 на 4".

– В команде следят за положением в Восточной конференции?

– Мы не обращаем на это внимание. Нам не важно, кто на каком месте. Главное, наладить игру перед плей-офф.

– Билялетдинов создал ваше звено с Зариповым и Ландером. Химия у вас хорошо получается?

– Конечно. С таким мастером как Зарипов играть очень легко. Он всегда подсказывает, мы разговариваем на тренировках, перед играми, во время матча. Думаю, с каждой игрой у нас получается всё лучше.

– "Ак Барс" сегодня уступил, но вы забросили две шайбы. Можно сказать, что для вас это лучший матч в личном плане в чемпионате?

– Был бы лучше, если бы мы победили.

– Вернувшись из Северной Америки каким нашли уровень КХЛ?

– Очень высокий уровень, очень высокий подбор игроков. Играть очень интересно.

– Бытует мнение, что на Востоке уровень команд усреднился?

– Не согласен с таким мнением.

– Многие пророчат финал СКА – "Ак Барс". Согласны с этим?

– До этого еще далеко. Нам нужно выполнить большой объем работы. Все в наших силах. (Анна ЛЕВЧЕНКО)