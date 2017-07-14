Станислав Чистов: "Железного человека" вручили, а потом забрали"

Нападающий "Спартака" Станислав Чистов рассказал, что четыре года назад его не позвали церемонию вручения приза "Железный человек", а потом награду забрали и отдали в музей "Трактора". 34-летний игрок также добавил, что с возрастом легче переносит нагрузки.

Отметим, что приз "Железный человек" вручается игроку, который провел на площадке наибольшее количество матчей КХЛ в трех последних сезонах.

– Не поверите: но чем старше становлюсь, тем легче переношу нагрузки, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Чистова. - Знаешь, что ждать от сборов, поэтому готовишься в отпуске. Ну и восстановлением правильно занимаешься. Запускать себя нельзя.



– Как ваш переход в "Спартак" состоялся?

– Клуб оказался заинтересован в моих услугах, я переговорил с агентом и потом подписал контракт. Ничего необычного.



– Вы же никогда не играли в России в огромных мегаполисах.

– Ничего страшного. Привыкну. Придется выезжать пораньше, чтобы никуда не опаздывать.



– Четыре года назад вы получили от КХЛ приз "Железный человек".

– Да. Странно, правда, что меня на церемонию не позвали, а просто передали награду через руководителей клуба. Но потом опять награду забрали и отдали в музей "Трактора".