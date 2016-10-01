00:48 | ХОККЕЙ — КХЛ

Станислав Бочаров: "Лада" не опустила рук после пропущенной шайбы в игре с Йокеритом"

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Нападающий "Лады" Станислав Бочаров подчеркнул после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (5:2), что команда сделал работу над ошибками после поражения от минского "Динамо" (2:3). Бочаров стал автором победной шайбы в ворота финского клуба.

– Сегодня получилась очень хорошая быстрая игра, – приводит "Р-Спорт" слова Бочарова. – С первой смены мы не давали спуску сопернику, после пропущенной шайбы не опустили рук, а продолжили играть в свою игру, смогли перевернуть ход матча и одержать победу. После игры с Минском сделали небольшую работу над ошибками.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160930/1105047867.html

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