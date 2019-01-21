Стали известны причины дыма на стадионе "Сибири"

В МЧС рассказали подробности пожара, случившегося сегодня в здании ледового дворца спорта "Сибирь" в Калининском районе Новосибирска. Пожар уже потушили. Его площадь оказалась небольшой – 1 кв. м. Ранее появилась информация о том, что с обратной стороны арены повалил густой дым.

Напомним, ЛДС "Сибирь" является домашней ареной одноименного клуба КХЛ.

– Произошло короткое замыкание электропроводки стиральной машинки на первом этаже", – приводит news.ngs.ru сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области. -Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась. В настоящий момент проветривание помещения происходит. То есть на функционировании объекта этот инцидент никак не отразился.